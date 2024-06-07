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Общество

Дом с окном Фальконе на улице Горького могут восстановить

11 июня 2024 18:32  [66] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Дом с окном Фальконе по улице Горького, 131 может быть восстановлен после завершения строительства метро. 

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, судьбу данного дома, а также ряда прилегающих старых зданий обсудили на совещании с участием главы региона Глеба Никитина.

"Глеб Никитин сразу обозначил свою позицию – он поддерживает максимально тактичное отношение к исторической среде, в связи с чем возражает против перегруженности исторической территории новыми объектами капитального строительства, ограничиваясь исключительно периметральной застройкой с сохранением исторической стилистики. Также он считает необходимым сохранять  дома, которые действительно признаются экспертами исторически ценными градоформирующими объектами",  - отмечается в сообщении.

В настоящее время дома №131 и 129 по улице Горького признаны аварийными, планируется их поэлементная разборка, с дальнейшим восстановлением облика на том же месте. В части сохранения элементов и дальнейшего их воссоздания будут учтены все пожелания экспертов.

На данный момент уже проведено 3D-сканирование, сделаны обмерные чертежи. Что касается брандмауэрной стены, в которой почти полностью сохранено окно Фальконье, будет проведено отдельное ее техобследование. 

Администрации Нижнего Новгорода, АНО "АСИРИС" при содействии Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области дано поручение определить соответствующие места для хранения ценных элементов для последующего восстановления домов.

Ранее сообщалось, что дом с окном Фальконье на улице Горького в Нижнем Новгороде планируется демонтировать.

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Теги:
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