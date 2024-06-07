Салюта в День России в Нижнем Новгороде не будет Общество

Салюта в День России в Нижнем Новгороде не будет. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Напомним, что вход в Нижегородский кремль ограничат из-за празднования Дня России на площади Минина и Пожарского 12 июня.

Также сообщалось, что центральные улицы Нижнего Новгорода перекрыли из-за подготовки к празднованию Дня России.