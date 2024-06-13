Чиновник из Сергача отправится под суд за служебный подлог Общество

Директора муниципального учреждения из города Сергач в Нижегородской области осудят за служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что руководитель в 2022 году подписал акт о приемке работ по замене футбольного поля. При этом он знал, что подрядчик не завершил работы.

В результате его действий подрядной организации было необоснованно перечислено более 6 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки на чиновника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ ("служебный подлог"). Дело направлено в Сергачский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, директора нижегородского паспортно-визового центра отправили в колонию за взятки.