Директора нижегородского паспортно-визового центра отправили в колонию за взятки Происшествия

Директора паспортно-визового центра в Нижнем Новгороде признали виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, руководителя и главного бухгалтера структурного подразделения МВД арестовали в мае 2023 года.

По версии следствия, в марте 2023 года директор филиала потребовала от подчинённых передать часть премии, начисленной им за добросовестное выполнение служебных обязанностей, двум заместителям директора. Таким образом она дискредитировала себя как должностное лицо и подорвала авторитет органа исполнительной власти РФ, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в период с 2021 по 2023 годы директор филиала и её заместитель получили через посредника взятку в размере более 15 млн рублей за заключение между филиалом и кредитной организацией договора субаренды для установления определённых банкоматов в помещении паспортно-визового центра. Таким образом клиенты филиала могли проводить оплату исключительно через установленные терминалы.

Суд признал женщину виновной в превышении должностных полномочий из иной личной заинтересованности и получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Экс-директору паспортно-визового центра назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере более 30 млн рублей.

Уголовное дело в отношении главбуха филиала в настоящее время рассматривается судом, добавили в СУ СК.