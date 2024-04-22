Бывший главбух нижегородского паспортно-визового центра престанет перед судом Общество

Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД РФ по Нижегородской области передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, с 2021 по 2023 обвиняемая и руководитель филиала, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, получили через посредника взятку в размере более 15 млн рублей.

За эти деньги они заключали договоры субаренды между нижегородским отделении ФГУП "Паспортно-визовый сервис" для установки банковских терминалов оплаты в помещении филиала.

Уголовное дело будет рассматриваться в Нижегородском районном суде.

Напомним, руководителей паспортно-визового центра в Нижнем Новгороде задержали за взятки.