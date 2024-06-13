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Экономика

Депутаты ЗСНО поддержали изменения в Бюджетный и Налоговый кодекс России

13 июня 2024 18:06  [372] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном Собрании Нижегородской области 13 июня состоялось внеочередное заседание регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, депутаты поддержали предложения правительства России об изменении налоговой системы страны.

В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, депутаты Государственной Думы, представители предпринимательского сообщества.

С докладами на заседании выступили председатели комитетов Заксобрания по бюджету и налогам и по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту.

По итогам обсуждения, депутаты поддержали предложения правительства Российской Федерации.

"Налоговая система страны должна стать более справедливой, свести к минимуму социальное неравенство в обществе. Те, у кого выше личные и корпоративные доходы, должны платить больше налогов, а государство должно более эффективно перераспределять эти поступления: на развитие дорожной инфраструктуры, здравоохранения, образования. При этом абсолютное большинство наших сограждан повышение НДФЛ не затронет", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Более того, часть этого налога в размере 7 процентов будет возвращаться семьям, у кого два и более детей. Главное условие - размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на одного члена семьи, установленную в регионе", - добавил спикер регионального парламента.

Получить ежегодную выплату сможет каждый из родителей детей в возрасте до 18 или до 23 лет, если они учатся по очной форме обучения и при условии отсутствия у заявителя задолженности по уплате алиментов. Парламентарии одобрили соответствующее предложение Правительства страны.

Депутаты также поддержали федеральный законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты РФ".

"Изменения предполагают списание двух третей задолженности регионов страны по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций. О необходимости снижать долговую нагрузку для регионов говорил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию", - сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Шаронов.

Парламентарий добавил, что, например, Нижегородской области может быть списано 45 миллиардов рублей кредитов. Средства останутся в регионе, что позволит активнее вкладываться в инфраструктурное развитие области.

Напомним, что бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс внесён в Госдуму.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги экономика
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