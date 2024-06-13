Бумкомбинат "Волга" в Нижегородской области оштрафовали на 200 тысяч рублей

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Нижегородский областной суд поддержал требование Росприроднадзора о привлечении АО "Волга" в Балахне к административной ответственности за нарушение экологических требований. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Ранее правомерность действий надзорного ведомства подтвердил Балахнинский городской суд.
Многочисленные нарушения природоохранных требований на бумкомбинате были обнаружены в ходе плановой проверки в 2023 году. Было установлено, что, в частности, АО "Волга" искажает сведения о границах объекта негативного воздействия на окружающую среду и экологическую информацию.
Представители предприятия пытались оспорить выводы инспекторов Росприроднадзора и отменить постановление о привлечении к административной ответственности, однако суд отклонил все их доводы.
Решением суда постановление межрегионального управления Росприроднадзора оставлено в силе.
Теперь АО "Волга" обязано выплатить штраф в 200 тысяч рублей и устранить все нарушения, выявленные в ходе проверки.
Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, спиртзавод в Воротынском районе сливал стоки в приток Суры.
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