Андрей Гнеушев посетил с рабочим визитом ДНР

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Рабочий визит делегации Нижегородской области во главе с заместителем губернатора Андреем Гнеушевым состоялся в ДНР 11-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Замглавы Нижегородской области осмотрел объекты восстановления, работы на которых выполняются в рамках оказания шефской помощи.
В текущем году в нормативное состояние приводится множество объектов социальной инфраструктуры, создаются общественные пространства. Так, были проверены работы по ремонту школ с заменой кровли и окон, благоустройство дворовых территорий и сквера "Нижегородский", ремонт дорог, многоквартирных домов, установка детских площадок. Также в Харцызске проводится масштабная реконструкция сетей водо- и теплоснабжения и подготовка города к отопительному сезону. Одним из основных моментов проверки стало качество выполнения работ.
"Все работы выполнены в строгом соответствии с установленными стандартами и сроками. На каждом объекте мы высоко оценили профессионализм специалистов. Совместно с представителями органов местного самоуправления обсудили проблемные вопросы и дальнейшее сотрудничество", - отметил Андрей Гнеушев.
Также состоялся визит в центральную городскую больницу города Харцызска. В текущем году здесь завершены работы по созданию отделения реанимации и анестезиологии, выполнен ремонт и поставлено современное оборудование. С 2022 года в медицинском учреждении восстановлены и оснащены пищеблок и прачечная, выполнено благоустройство территории больницы. Андрей Гнеушев представил коллективу больницы нового главврача – нижегородца Александра Цопова.
Представители подшефного Харцызска поблагодарили Нижегородскую область за проделанную работу по улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.
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