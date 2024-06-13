Андрей Гнеушев посетил с рабочим визитом ДНР Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Рабочий визит делегации Нижегородской области во главе с заместителем губернатора Андреем Гнеушевым состоялся в ДНР 11-12 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Замглавы Нижегородской области осмотрел объекты восстановления, работы на которых выполняются в рамках оказания шефской помощи.

В текущем году в нормативное состояние приводится множество объектов социальной инфраструктуры, создаются общественные пространства. Так, были проверены работы по ремонту школ с заменой кровли и окон, благоустройство дворовых территорий и сквера "Нижегородский", ремонт дорог, многоквартирных домов, установка детских площадок. Также в Харцызске проводится масштабная реконструкция сетей водо- и теплоснабжения и подготовка города к отопительному сезону. Одним из основных моментов проверки стало качество выполнения работ.

"Все работы выполнены в строгом соответствии с установленными стандартами и сроками. На каждом объекте мы высоко оценили профессионализм специалистов. Совместно с представителями органов местного самоуправления обсудили проблемные вопросы и дальнейшее сотрудничество", - отметил Андрей Гнеушев.

Также состоялся визит в центральную городскую больницу города Харцызска. В текущем году здесь завершены работы по созданию отделения реанимации и анестезиологии, выполнен ремонт и поставлено современное оборудование. С 2022 года в медицинском учреждении восстановлены и оснащены пищеблок и прачечная, выполнено благоустройство территории больницы. Андрей Гнеушев представил коллективу больницы нового главврача – нижегородца Александра Цопова.

Представители подшефного Харцызска поблагодарили Нижегородскую область за проделанную работу по улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.