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Более 30 нижегородских НКО победили в конкурсе президентских грантов 2024 года

14 июня 2024 07:54  [315] Общество

13 июня состоялось заседание Координационного комитета конкурса президентских грантов, которое прошло под председательством первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

В ходе мероприятия были подведены итоги итоги второго конкурса президентских грантов и приняты решения о финансировании социально значимых проектов некоммерческих организаций.

Согласно информации, в этот раз на гранты главы государства претендовали 10 539 инициатив. По решению координационного комитета гранты на общую сумму 3 млрд 389 млн рублей получат 1357 НКО, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.

При этом сами победители намерены привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Организаторы отметили, что Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по количеству проектов-победителей: грантовое финансирование проектов получат 33 НКО.

Так, среди победителей оказался проект "Кнопка помощи", направленный на социальную поддержку одиноких пожилых людей, который выиграл грант в размере 1,9 млн рублей.

Анимационный просветительский проект "ГРАД КИТЕЖ" для детей, который позволит создать нижегородским ребятам самим пластилиновый мультфильм, получит грант 993 тысячи рублей.

Проекту "ЭкоАртСтудия - экология для всех", направленному на формирование экокультуры, бережного отношения к природе у людей с ментальными особенностями, членов их семей и местного сообщества, выделен грант в 3,4 млн рублей.

Проект "Свидетели истории малой родины. Сохраняем память малых территорий для новых поколений" нацелен на приобщение представителей старшего поколения к работе по сохранению истории своей семьи, своего предприятия, своей малой родины для того, чтобы передать историческую память следующим поколениям. На реализацию выделен грант в размере 2,5 млн рублей.

Полный список проектов-победителей второго конкурса можно посмотреть на сайте проекта "Президентские гранты".

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Теги:
Гранты Конкурсы НКО
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