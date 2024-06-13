Почти 50 нижегородских культурных проектов получат грантовую поддержку в 2024 году Культура и отдых

Фото: парк "Швейцария"

Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги второго грантового конкурса 2024 года. Среди победителей оказались 49 нижегородских проектов, на реализацию которых выделено более 102,4 млн рублей грантовой поддержки. Об этом сообщило региональное минкультуры.

Заявки на получение грантовой поддержки принимались в январе-феврале, всего было получено более 10,7 тысячи заявок, в том числе 341 от Нижегородской области.

По итогам конкурса принято решение о поддержке 1 189 проектов на общую сумму 5,67 млрд рублей. В качестве софинансирования победители привлекут ещё почти 5,8 млрд рублей. Причём наш регион оказался в топ-5 по количеству победителей.

Крупнейший грант (почти 37 млн рублей) будет направлен на организацию возрождённого фестиваля "Современная музыка: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке".

Второй по величине грант (более 12 млн рублей) получил полюбившийся нижегородцам джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии", который состоится в сентябре.

Ещё один уже ставший традиционным проект "Музыка балконов" состоится в июле, на его реализацию выделен грант в 4,3 млн рублей. В этом году в нём примут участие солисты нижегородского оперного театра, филармонии, камерного музыкального театра им. Степанова, студенты консерватории. Также планируется пригласить артистов из - Мариинки, Михайловского театра других.

Из 49 нижегородских проектов-победителей были 40 предложены муниципалитетами. Так, например, Семёнов, Ковернино, Кулебаки, Бутурлино, Выкса, Урень и Шаранга смогут за счёт грантовых средств смогут реализовать не по одному проекту.

В минкультуры напомнили, что первая заявочная кампания грантового конкурса 2025 года стартует 25 июля. Региональный проектный офис ПФКИ расположен в здании областной библиотеки им. Ленина на ул. Варварской, 3. Вопросы по конкурсу можно задать по телефону: (831) 419-37-11, а также по e-mail: pfki.nnov@yandex.ru.

Как сообщалось ранее, более 30 нижегородских НКО победили в конкурсе президентских грантов 2024 года.