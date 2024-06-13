"Народные часы" снова начали работать на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода Общество

Фото: Теlegram-канал ГЖД

"Народные часы" снова начали работать на фасаде вокзального комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Часы возобновили свою работу после проведения планового ремонта. В них заменили старые стрелки на новые, а механизмы циферблата отремонтировали.

В ГЖД отметили, что эти часы уже стали настоящей городской достопримечательностью и неотъемлемым атрибутом для Нижнего Новгорода.

Нижегородцы в социальных сетях согласились с данным мнением и порадовались возвращению полноценного циферблата.

Напомним, благоустройство площади Революции в Нижнем Новгороде планировалось начать в сентябре 2021 года, был определен подрядчик и стоимость работ, однако благоустройство так и не стартовало.