"Народные часы" снова начали работать на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода

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"Народные часы" снова начали работать на фасаде вокзального комплекса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Часы возобновили свою работу после проведения планового ремонта. В них заменили старые стрелки на новые, а механизмы циферблата отремонтировали.
В ГЖД отметили, что эти часы уже стали настоящей городской достопримечательностью и неотъемлемым атрибутом для Нижнего Новгорода.
Нижегородцы в социальных сетях согласились с данным мнением и порадовались возвращению полноценного циферблата.
Напомним, благоустройство площади Революции в Нижнем Новгороде планировалось начать в сентябре 2021 года, был определен подрядчик и стоимость работ, однако благоустройство так и не стартовало.
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