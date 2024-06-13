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Происшествия

Сотрудник металлопрокатной компании получил смертельные травмы на работе

14 июня 2024 10:58  [229] Происшествия
Работник металлопрокатной компании скончался в больнице от полученных на производстве травм, сообщила Гострудинспекция в Нижегородской области.

Согласно информации, 48-летний работник ООО "МеталлСервис" 11 июня текущего года около 16:10 после уборки производственного помещения в Выксе принялся закрывать ворота. Внезапно налетевший порыв ветра зажал рабочего между створок ворот.

В результате этого мужчина с множественными травмами был доставлен в больницу, где позднее скончался.

В Трудинспекции добавили, что извещения о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило. Это является нарушением в соответствии со статьей 228.1 ТК РФ.

В настоящее время Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что монтажник получил травмы при падении лифта в ТРЦ "Океанис".

Также сообщалось, что наладчик завода "Нижегородские автокомпоненты" погиб на рабочем месте.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай
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