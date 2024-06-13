Комплекс по выращиванию бройлеров планируют построить около Павлова Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект строительства комплекса по выращиванию бройлеров в Павловском районе Нижегородской области прошел экспертизу. Об этом сообщает Единый госреестр заключений проектной документации.

Мощность агрокомплекса составит около 800 тысяч птицемест.

Его планируется построить на территории Варежского сельсовета.

Застройщиком выступает ООО Птицефабрика "Павловская", проектную документацию подготовили специалисты кстовского ООО "ОПС Промсервис", ООО "Импульс" ( г. Павлово) и нижегородского ООО "Еврогаз".

Напомним, комплекс по переработке яиц за 27 млрд рублей построят в Нижегородской области.