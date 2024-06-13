Студенческие проездные перестанут действовать на канатке Нижний Новгород – Бор

Студенческие проездные перестанут действовать на канатной дороге Нижний Новгород – Бор с 16 июня. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Проездные не будут действовать до 1 сентября.
"Все оставшиеся поездки на них можно использовать с начала нового учебного года", - пояснила Сухова.
Напомним, более 214 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой "Нижний Новгород - Бор" в мае прошлого года.
Также ранее сообщалось, что подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде.
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