Студенческие проездные перестанут действовать на канатке Нижний Новгород – Бор Общество

Студенческие проездные перестанут действовать на канатной дороге Нижний Новгород – Бор с 16 июня. Об этом заявила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Проездные не будут действовать до 1 сентября.

"Все оставшиеся поездки на них можно использовать с начала нового учебного года", - пояснила Сухова.

Напомним, более 214 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой "Нижний Новгород - Бор" в мае прошлого года.

Также ранее сообщалось, что подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде.