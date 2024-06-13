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Памп-трек в парке "Светлоярский" модернизируют до конца июня

14 июня 2024 14:32  [194] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Памп-трек в парке "Светлоярский" в Сормовском районе будет обновлен до конца июня. Как сообщает МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода", здесь проведут ремонт около 144 метров асфальтового покрытия. 

Работы будут идти с применением новых технологий укладки полотна. Сначала обрежут разрушенную кромку покрытия. Затем заменят технологические основание и уложат на геотекстиль щебень и песок. После чего сверху установят 200 кв. м георешетки. Заключительный этап работ будет включать в себя отсыпку боковых частей объекта грунтом, на который высадят газон. 

Ранее сообщалось, что парк имени 1 Мая временно закрыт. Здесь предстоит предстоит убрать оставшиеся части креплений старых аттракционов, восстановить брусчатку, отремонтировать лавочки, урны, информационные стенды.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершилось благоустройство парка Кулибина.

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Теги:
Благоустройство Парки Сормовский район
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