Парк 1 Мая в Нижнем Новгороде временно закроют на следующей неделе Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

С начала следующей недели временно будет закрыт парк 1 Мая в Канавинском районе. Об этом предупредил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале.

Закрытие связано с проведением работ по восстановлению благоустройства после демонтажа конструкций, которые были в собственности у прежнего арендатора. Мэр подчеркнул, что "работы там много".

В частности, подрядчику предстоит убрать оставшиеся части креплений старых аттракционов, восстановить брусчатку, отремонтировать лавочки, урны, информационные стенды.

Кроме того, необходимо убрать весь мусор, в том числе у пруда, провести акарицидную обработку, а также засеять газон.

"До момента благоустройства парк будет содержать городская дирекция парков и скверов. Также знаю, многие переживают за животных в дельфинарии. Он продолжит работать по своему графику", – сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, что в начале мая Парк имени 1 Мая был передан в региональную собственность. Правительство Нижегородской области заключило договор купли-продажи на девять объектов ООО "Парк им. 1 Мая" за 120 млн рублей. Выкупленные объекты планируется передать на баланс Нижнего Новгорода.

Напомним, предварительную концепцию развития парка 1 Мая представили в Нижнем Новгороде в конце мая 2023 года.

Также сообщалось, что для благоустройства парка могут привлечь внебюджетные средства.