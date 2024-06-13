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Общество

Благоустройство парка Кулибина завершилось в Нижнем Новгороде

13 июня 2024 17:35  [284] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершились работы по благоустройству парка Кулибина в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

По данным администрации Нижегородского района, в проект комплексного благоустройства вошли работы по установке новых детских и спортивных площадок, частичному ремонту брусчатки, дополнительному устройству сетей наружного освещения, ремонту шахматного клуба, высадке деревьев и кустарников, устройству ограждения парка и многое другое.

Подрядчик уложил на спортивной и детской игровых площадках резиновое покрытие общей площадью более 1 тыс. кв. метров. Кроме того, на спортплощадке установили семь типов оборудования для развития физических навыков не только взрослых, но и детей. На детской игровой площадке появились качели-балансир, круговые качели, качели с подвесом, горки, качалка-пружинка, карусель, канатная дорога и многое другое , всего порядка 20 игровых элементов.

Также в ходе работ был отремонтирован шахматный павильон: здесь привели в порядок крышу и облицевали стены. Кроме того, на здании появилась  шахматная фигура "Ладья", а на территории клуба установили шесть шахматных столов для игр.

Подрядной организацией в сквере были высажены новые деревья и кустарники. Также в парке обновлено ограждение и установлены 17 новых световых опор.

Ранее сообщалось, что дополнительные 10 млн рублей выделили на благоустройство парка Кулибина. Благоустройство стартовало в середине июня прошлого года. 

 

 

 

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Теги:
Благоустройство Парки
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