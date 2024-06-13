Десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять дорог, ведущих к садовым товариществам, дачам, пляжам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, в этом году приведут в порядок участок дороги Воротынец - Фокино, ведущей к пляжу на Волге и на базу отдыха "Фокино-Приволжье". К пляжу на реке Сечуга отремонтируют дорогу Суроватиха - Мигалиха. В Вознесенском районе на реке Варнава скоро откроется новый пляж, к нему также отремонтируют проезд, а также подъезд к поселку Вознесенское.

На пляж озера Святого станет удобнее добираться по дороге Дзержинск - Желнино, а на пляж реки Кудьма - по подъездной дороге к селу Кадницы – поселок Ленинская Слобода.

В Шатковском районе отремонтируют дорогу в детский лагерь "Журавли", а также западный подъезд к Нижнему Новгороду, который ведет к садовому товариществу "Металлург-3".

Кроме того, подрядчик уложит новый асфальт на участок трассы Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, который ведет к спорткомплексу "Нижегородское кольцо".

"С наступлением дачного сезона возобновился большой поток людей на дорогах, которые ведут к местам отдыха и дачам. В этом году мы отремонтируем десять участков дорог общей протяженностью более 40 км и два моста на них. На это будет направлено около 1,2 млрд рублей",- сказал директор главного управление автодорог региона Леонид Самухин.

Также в этом году завершится ремонт участка проспекта Ленина в Дзержинске. Отрезок около городского "Парка культуры и отдыха" расширят до четырех полос, здесь построят ливневку и установят уличное освещение.

Напомним, подрядчик завершил капремонт участка трассы Р-158 в Нижегородской области на 40%.