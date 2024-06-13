Несколько участков дорог в Нижнем Новгороде перекроют в Курбан-байрам 16 июня

В Нижнем Новгороде в связи с проведением главного мусульманского праздника Курбан-байрам 16 июня будет временно приостановлено движение на нескольких улицах рядом с мечетями. Об этом предупредили в городском дептрансе.
По согласно информации, с 4:00 до 17.00 16 июня движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
- по улице Васнецова - от улицы Мельникова до улицы Газовской,
- по улице Ижевской - от улицы Аксакова по улицы Донбасской,
- по Казанской набережной - от дома №2 до дома №8.
На указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств, все оставленные автомобили будут перемещаться на спецстоянку.
Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.Напомним, что в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня пройдет I этапа Кубка России по лыжероллерам. В этой связи в указанный период будет временно ограничено движение транспорта по улице Бетанкура. Общественный транспорт в эти дни также изменит движение.
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