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Общество

Несколько участков дорог в Нижнем Новгороде перекроют в Курбан-байрам 16 июня

15 июня 2024 10:22  [332] Общество

В Нижнем Новгороде в связи с проведением главного мусульманского праздника Курбан-байрам 16 июня будет временно приостановлено движение на нескольких улицах рядом с мечетями. Об этом предупредили в городском дептрансе.

По согласно информации, с 4:00 до 17.00 16 июня движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

- по улице Васнецова - от улицы Мельникова до улицы Газовской,
- по улице Ижевской - от улицы Аксакова по улицы Донбасской,
- по Казанской набережной - от дома №2 до дома №8.

На указанных участках будет запрещена парковка транспортных средств, все оставленные автомобили будут перемещаться на спецстоянку.

Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня пройдет I этапа Кубка России по лыжероллерам. В этой связи в указанный период будет временно ограничено движение транспорта по улице Бетанкура. Общественный транспорт в эти дни также изменит движение.

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Теги:
движение Транспорт
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