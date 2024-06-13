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Общество

Общественный транспорт изменит маршрут по улице Бетанкура 15-16 июня

14 июня 2024 14:50  [195] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 15 и 16 июня пройдет I этапа Кубка России по лыжероллерам. В этой связи в указанный период будет временно ограничено движение транспорта по улице Бетанкура.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, с 00:01 до 18:00 15 июня нельзя будет проехать по улице Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до улицы Самаркандской, а также на пересечении улицы Бетанкура и Волжской набережной.

Также будет перекрыта улица Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до Мещерского бульвара и на пересечении улицы Бетанкура и Волжской набережной в период с 00:01 до 18:.00 16 июня.

Автомобилистам рекомендовано быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаниям дорожных знаков.

В департамент транспорта также отмечают, что во время проведения соревнований общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам:

- Движение автобусов А-52 будет организовано по улицам Должанской и Мурашкинской в оба направления.

- Автобусы Т-18 будут двигаться по улице Должанской, Московскому шоссе в обе стороны.

- Маршрут автобусов Т-24 пройдет по улицам Должанской, Мурашкинской, Есенина, Мещерскому бульвару, улицам Пролетарской, Карла Маркса, Акимова в оба направления.

- Автобусы Т-70 пустят по улице Карла Маркса в обе стороны.

Уточняется,что в местах действующих остановочных пунктов по пути следования будут введены остановки.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запущен новый автобус А-46.

Также сообщалось, что студенческие проездные перестанут действовать на канатке Нижний Новгород – Бор.

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Теги:
движение Общественный транспорт Транспорт
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