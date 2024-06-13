Движение транспорта по улице Бетанкура в Нижнем Новгороде ограничат 15 июня

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В Нижнем Новгороде пройдет I этап Кубка России по лыжероллерному спорту, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
В связи с этим движение транспорта на улице Бетанкура будет ограничено.
Так, 15 июня с 00:01 до 18:00 будет запрещено движение транспорта на улице Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до улицы Самаркандской
Кроме того, с 00:01 до 18:00 16 июня нельзя будет проехать по улице Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до Мещерского бульвара.
Автомобилистам рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что участок улицы Дунаева в Нижнем Новгороде будет перекрыт до июля.
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