Движение транспорта по улице Бетанкура в Нижнем Новгороде ограничат 15 июня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде пройдет I этап Кубка России по лыжероллерному спорту, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В связи с этим движение транспорта на улице Бетанкура будет ограничено.

Так, 15 июня с 00:01 до 18:00 будет запрещено движение транспорта на улице Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до улицы Самаркандской

Кроме того, с 00:01 до 18:00 16 июня нельзя будет проехать по улице Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до Мещерского бульвара.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Дунаева в Нижнем Новгороде будет перекрыт до июля.