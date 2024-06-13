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Движение транспорта по улице Бетанкура в Нижнем Новгороде ограничат 15 июня

13 июня 2024 14:22  [349] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде пройдет I этап Кубка России по лыжероллерному спорту, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В связи с этим движение транспорта на улице Бетанкура будет ограничено.

Так, 15 июня с 00:01 до 18:00 будет запрещено движение транспорта на улице Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до улицы Самаркандской

Кроме того, с 00:01 до 18:00 16 июня нельзя будет проехать по улице Бетанкура на участке дороги от Волжской набережной до Мещерского бульвара.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными, заранее ознакомиться со схемой движения и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Дунаева в Нижнем Новгороде будет перекрыт до июля.

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Теги:
движение Транспорт
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