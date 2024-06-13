Экспоцентр с гостиницей "пять звёзд" построят возле Нижегородской ярмарки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде рядом с территорией Ярмарки в Канавинском районе будет построен экспоцентр с гостиницей и апарт-отелем категории "пять звёзд".

Проект будет реализован в рамках сотрудничества между Министерством туризма и промыслов Нижегородской области, гостиничной сетью Azimut Hotels и специализированным застройщиком "Возрождение" под патронажем Минэкономразвития РФ.

Соответствующее соглашение было подписано накануне в рамках туристического форума "Путешествуй!" на площадке выставки-форума "Россия" в присутствии главы Минэкономразвития Максима Решетникова и замминистра Дмитрия Вахрукова.

В церемонии принял участие заместитель губернатора Олег Беркович. Он отметил, что возведение экспоцентра соответствует задачам нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", и в 2024 году Минэкономразвития включило проект строительства в единый реестр заёмщиков в рамках федеральной программы льготного кредитования.

Он рассказал, что пятизвёздочная гостиница под брендом Libra рассчитана на 190 номеров, в ней будет расположен конгресс-зал на 1200 мест. В новом отеле предполагается размещать гостей, прибывших в Нижний Новгород на деловые мероприятия.

"Строительство экспоцентра с возможностью размещения гостей позволит региону решить сразу две важные задачи: с одной стороны, это будет еще одна крупная деловая площадка, с другой стороны, это дополнительный вклад в развитие нашей гостиничной инфраструктуры", – прокомментировал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Как сообщалось ранее, шестиэтажную гостиницу планируется построить на улице Ульянова, 8Б в столице Приволжья к 2027 году.