Нижегородская область стала пилотным регионом для применения датчиков в сфере ТКО Общество

Фото: РЭО

Нижегородская область, Татарстан и Пермский край стали первыми регионами, где применяются датчики для прослеживания за отходами. О пилотных проектах по цифровизации отрасли обращения с ТКО рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев на Международном форуме "Умный город", который проходит в Перми. Об этом сообщает телеканал "360".

Он рассказал, что в отрасли активно применяются различные датчики для отслеживания антропогенных факторов - начиная с датчиков чистоты атмосферного воздуха и воды, датчиков энергопотребления на домах, и заканчивая датчиками для отходов.

Благодаря цифровым решениям удаётся определить, сколько и где образовывается отходов, какие они по морфологии. Так, в Нижнем Новгороде и Казани устанавливаются датчики на мусорные баки: они показывают, насколько контейнеры заполнены и что в них лежит. По мере заполнения поступает информация о целесообразности вывоза.

Кроме того, на мусоровозы устанавливаются датчики загрузки. Они показывают весь путь движения машины - где она остановилась, является ли эта остановка регламентной. Вся информация накладывается на территориальные схемы обращения с отходами, из которых видно, ездит ли мусоровоз по правильным точкам.

Датчики также позволяют видеть загрузку мусоровоза и эффективность его использования. Кроме того, на объектах инфраструктуры датчики позволяют видеть, какие отходы привезли, сколько отсортировали, куда их направили и т.д.

Также в Нижегородской области проходит оцифровка полигонов при помощи беспилотников. Построенные цифровые двойники объектов обращения с ТКО показывают правомерность нахождения этого объекта и корректности его эксплуатации.

Напомним, что один из первых дронопортов в стране установили в Нижегородской области в рамках внедрения технологии удалённого мониторинга объектов обращения с.