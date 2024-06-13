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Факт фиктивной регистрации мигранта выявили в Кстовском округе

16 июня 2024 11:08  [241] Общество

Факт фиктивной регистрации мигранта выявили в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предоставленной информации, 43-летняя женщина предоставила в отдел по вопросам миграции уведомление о постановке на миграционный учет иностранца.

Гражданка указала место пребывания мужчины в одном из домов по улице Академической деревни Афонино Кстовского округа.

Между тем, женщина заведомо знала, что фактически он там проживать не будет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двух жителей Нижегородской области осудили за организацию нелегальной миграции.

По информации пресс-службы УФСБ РФ по региону,  злоумышленники направляли в районные подразделения МВД России по Арзамасу заявления о продлении сроков пребывания мигрантов в России.

При этом в этих документах содержались недостоверные сведения об адресах постановки иностранцев на миграционный учет и местах работы.

Таким образом, мигранты получали возможность вступления в гражданство РФ.

Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.

 

 

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Теги:
МВД Миграция
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