Стали известны соперники ФК "Пари НН" на Кубке России Спорт

Фото: официальный сайт Российской Премьер-Лиги

Накануне прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ в FONBET Кубке России сезона 2024/25. Как сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги, как и в предшествующих двух розыгрышах, 16 команд РПЛ были разбиты на группы по четыре участника.

Для распределения использовали четыре корзины, которые были сформированы согласно турнирной таблице сезона 2023/24. В первую корзину вошли команды, которые расположились с 1 по 4 место в РПЛ прошлого сезона, во вторую – 5-8, в третью – 9-12, Пари НН (13 место) оказался в четвёртой корзине вместе с победителем стыковых матчей "Акроном", с победителем Первой Лиги подмосковными "Химками и махачкалинским "Динамо", который является серебряным призером Первой лиги.

Таким образом, команды распределились следующим образом:

Группа A: "Динамо" (Москва), "Спартак", "Крылья Советов", "Динамо" (Махачкала);

Группа B: "Локомотив", "Ростов", "Оренбург", "Химки";

Группа C: "Краснодар", ЦСКА, "Ахмат", "Пари НН";

Группа D: "Зенит", "Рубин", "Факел", "Акрон".

В групповом этапе Пути РПЛ клубы сыграют по шесть матчей в два круга. На групповом этапе Кубка, если в основное время команды сыграют в ничью, победителя определят в серии пенальти. За победу в основное время команда заработает три очка, за победу по пенальти – два, за поражение по пенальти – одно. Занявшие первые месте в своих группах команды, займут верхнюю сетку второго этапа. Третья команда группы отправится в нижнюю сетку плей-офф, а команда, которая займет четвертое место покинет турнир.

Предварительные даты группового этапа Пути РПЛ:

1-й тур: 31 июля

2-й тур: 14 августа

3-й тур: 28 августа

4-й тур: 18 сентября

5-й тур: 2 октября

6-й тур: 23 октября

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба рассматривает переход в ФК "Пари НН".