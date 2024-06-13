Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2024 08:56  [271] Сильные дожди и похолодание до 18° ожидают нижегородцев на этой неделе
17 июня 2024 08:22  [113] Трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня
17 июня 2024 08:01  [114] Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов
17 июня 2024 07:46  [174] Госдума намерена расширить права россиян на защиту своего жилища
17 июня 2024 07:20  [140] Студентам хотят сделать бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта
16 июня 2024 19:43  [232] Занятия по французскому языку пройдут на площадке Штаба общественной поддержки
16 июня 2024 15:08  [364] Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи
16 июня 2024 14:18  [315] Более 50 нарушителей правил парковки выявили в нижегородском ЖК "Торпедо"
16 июня 2024 12:34  [378] Арт-кластер "Таврида" приглашает нижегородцев на 9-й заезд «Наука как искусство 2.0»
16 июня 2024 11:45  [264] Дорогу молодым
Общество

Студентам хотят сделать бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта

17 июня 2024 07:20  [140] Общество

В Госдуму будет внесён законопроект о бесплатном проезде для студентов-очников на всех видах общественного транспорта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно информации, с инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во славе с Леонидом Слуцким.

"Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)", - говорится в тексте проекта.

Как пояснили авторы, студентам приходится тратить свою и так небольшую стипендию на проезд до университета и между корпусами, которые часто расположены по городу.

"Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары. Я часто встречаюсь со студентами в разных регионах страны, и они не раз обращались с такой проблемой", - прокомментировал Леонид Слуцкий.

Принятие закона о бесплатном проезде для студентов станет действенной мерой поддержки для молодёжи и поможет сохранить многим родителям семейный бюджет, уверены авторы инициативы.

Слуцкий резюмировал, что студенты должны трать своё учебное время на получение образования, а не на поиск подработки - для этого нужно создать все условия.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты Общественный транспорт Студенты
Поделиться:
Новости по теме
27 апреля 2024 11:54  [884] Более тысячи бюджетных мест выделено в нижегородских вузах для участников СВО и их детей
23 апреля 2024 13:26  [631] Эксперимент по переводу студбилетов и зачёток в "Госуслуги" стартует в России
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph