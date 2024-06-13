Студентам хотят сделать бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта Общество

В Госдуму будет внесён законопроект о бесплатном проезде для студентов-очников на всех видах общественного транспорта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно информации, с инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во славе с Леонидом Слуцким.

"Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)", - говорится в тексте проекта.

Как пояснили авторы, студентам приходится тратить свою и так небольшую стипендию на проезд до университета и между корпусами, которые часто расположены по городу.

"Многие вынуждены скидываться на такси, лишь бы успеть на пары. Я часто встречаюсь со студентами в разных регионах страны, и они не раз обращались с такой проблемой", - прокомментировал Леонид Слуцкий.

Принятие закона о бесплатном проезде для студентов станет действенной мерой поддержки для молодёжи и поможет сохранить многим родителям семейный бюджет, уверены авторы инициативы.

Слуцкий резюмировал, что студенты должны трать своё учебное время на получение образования, а не на поиск подработки - для этого нужно создать все условия.