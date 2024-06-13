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Горячая линия по вопросам трудоустройства в мэрию пройдёт в Нижнем Новгороде

17 июня 2024 10:39  [132] Общество

Департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода проведёт горячую телефонную линию по вопросам трудоустройства на вакантные должности в мэрию.

Согласно информации, нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента по интересующим вопросам и получить необходимую карьерную консультацию.

Звонки будут приниматься 18 июня с 10:00 до 12:00 по телефону: 467-10-70 (доб. 5715).

Напомним, что 6 июня стартовал конкурс на включение в кадровый резерв главных и высших должностей мэрии Нижнего Новгорода. Для участия в первом этапе конкурса необходимо зарегистрироваться на портале "Команда Правительства", заполнить резюме и представить видеопрезентацию. Из финалистов будет выбран новый глава Канавинского района.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода горячая линия Трудоустройство
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