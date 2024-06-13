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Общество

Более 50 общественных туалетов работают в Нижнем Новгороде

17 июня 2024 16:31  [64] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на территории парков, скверов и других общественных пространств в июне 2024 года установлен 51 туалетный модуль.

Как сообщает pravda-nn.ru, общее число туалетных кабинок по городу составляет 136 штук.

Так, бесплатные общественные туалеты функционируют на Стрелке, в парке "Швейцария", Парке Победы, парке Станкозавода, Светлоярском, Автозаводском парках и имени 1 Мая.

Кроме того, во время проведения крупных праздничных мероприятий в городском центре устанавливаются дополнительные туалетные модули. 

Также мэрией прорабатывается вопрос о монтаже и установке туалетных модулей в районах города.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в центре Нижнего Новгорода установят три туалетных модуля.

 

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Теги:
ЖКХ Парки
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