Более 50 общественных туалетов работают в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде на территории парков, скверов и других общественных пространств в июне 2024 года установлен 51 туалетный модуль.
Как сообщает pravda-nn.ru, общее число туалетных кабинок по городу составляет 136 штук.
Так, бесплатные общественные туалеты функционируют на Стрелке, в парке "Швейцария", Парке Победы, парке Станкозавода, Светлоярском, Автозаводском парках и имени 1 Мая.
Кроме того, во время проведения крупных праздничных мероприятий в городском центре устанавливаются дополнительные туалетные модули.
Также мэрией прорабатывается вопрос о монтаже и установке туалетных модулей в районах города.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в центре Нижнего Новгорода установят три туалетных модуля.
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