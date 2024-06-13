Коммунальщики готовы откачивать воду с улиц Нижнего Новгорода Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предупредил нижегородцев о сильном дожде, который обрушился на город 17 июня.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, для оперативной откачки воды с улиц во всех районах сформированы дежурные бригады коммунальщиков.

"Прогноз показывает выпадение до 16 мм осадков – единовременно это очень большой объем воды. Поэтому еще с утра коммунальщики перепроверили готовность ливневок, прочистили их. Сейчас в районах на низком старте бригады для откачки воды с проблемных улиц", - отметил градоначальник.

Он также попросил нижегородских водителей соблюдать скорость и дистанцию.

Как сообщалось ранее, МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области 17 и 18 июня.

