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Общество

Коммунальщики готовы откачивать воду с улиц Нижнего Новгорода

17 июня 2024 18:55  [127] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предупредил нижегородцев о сильном дожде, который обрушился на город 17 июня.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, для оперативной откачки воды с улиц во всех районах сформированы дежурные бригады коммунальщиков.

"Прогноз показывает выпадение до 16 мм осадков – единовременно это очень большой объем воды. Поэтому еще с утра коммунальщики перепроверили готовность ливневок, прочистили их. Сейчас в районах на низком старте бригады для откачки воды с проблемных улиц", - отметил градоначальник.

Он также попросил нижегородских водителей соблюдать скорость и дистанцию.

Как сообщалось ранее, МЧС предупредило о сильных дождях в Нижегородской области 17 и 18 июня.
 

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