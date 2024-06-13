Архитектурную подсветку установят на семи ОКН в центре в Нижнего Новгорода за 27 млн рублей Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Нижнего Новгорода объявил аукцион по выбору подрядчика для установки архитектурной подсветки на семь зданий на улице Черниговской, которые являются объектами культурного наследия. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Так, подсветка появится на ансамбле усадьбы М.П. Водовозовой – М.П. Солина в переулке Мельничном, 3ж; на доме М.В. Медведева на улице Черниговской, 6 (литера А); на доме И. А. Вяхирева на улице Черниговской, 12 Б; а также на флигеле и воротах, на флигеле усадьбы Ненюковых на улице Черниговской, 15А (литеры В, В2); на доме Ненюковых на улице Черниговской, 15 (литера А); на главном доме (улица Черниговская, 14 (литера А) и на флигеле на улице Черниговской 14а (литера Б).

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 27,3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Заявки принимаются до 2 июля. Итоги аукциона подведут 5 июля. Работы должны завершиться до 15 августа.

Напомним, архитектурную подсветку установили на деревянном мостике после реставрации в усадьбе Пушкина в Большом Болдине.