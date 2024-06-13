Трамваи №5 в Нижнем Новгороде изменили маршрут из-за последствий грозы Общество

Трамваи №5 в Нижнем Новгороде 18 июня следуют по измененному маршруту из-за последствий грозы. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, из-за вчерашней грозы и сильного ветра часть деревьев вдоль трамвайных путей наклонилась на контактную сеть.

"В связи с этим до 15:00 на маршруте трамвая № 5 будет проводиться опиловка веток. На это время трамваи следуют по схеме: площадь Лядова - улица Бекетова - трамвайное депо №1", - пояснила Чернышова.

Представитель Центра развития транспортных систем напомнила, что вчера во время ливня из-за падения стволов и веток деревьев на рельсы и контактную сеть временно останавливалось движение трамваев № 5, 6 и 417.

Напомним, трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня после масштабной реконструкции путей.