Трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня Общество

Утром 17 июня в Нижнем Новгороде возобновил работу трамвайный маршрут №5 на участке от остановочного пункта "Мыза" до "Улицы Кулибина".

По данным портала АСИП, на линию, как и было запланировано, выпущены семь вагонов.

Ранее в ЦРТС сообщали, что интервал движения в часы пик составит 7-8 минут, в межпиковое время – 15 минут.

Напомним, движение планировалось запустить с 6 июня, но на участке от улицы Нартова до площади Лядова были выявлены замечания к выполненной подрядчиком подвеске контактной сети. Как уточняли в ЦРТС, более тщательная ревизия была проведена после трагических событий в Кемерове. Запуск движения отложили до устранения всех недочётов.

В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что замена трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева - Белинского.