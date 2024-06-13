Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 июня 2024 08:56  [257] Сильные дожди и похолодание до 18° ожидают нижегородцев на этой неделе
17 июня 2024 08:22  [111] Трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня
17 июня 2024 08:01  [112] Минздрав РФ одобрил новые рекомендации по проведению абортов
17 июня 2024 07:46  [173] Госдума намерена расширить права россиян на защиту своего жилища
17 июня 2024 07:20  [138] Студентам хотят сделать бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта
16 июня 2024 19:43  [232] Занятия по французскому языку пройдут на площадке Штаба общественной поддержки
16 июня 2024 15:08  [364] Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи
16 июня 2024 14:18  [314] Более 50 нарушителей правил парковки выявили в нижегородском ЖК "Торпедо"
16 июня 2024 12:34  [374] Арт-кластер "Таврида" приглашает нижегородцев на 9-й заезд «Наука как искусство 2.0»
16 июня 2024 11:45  [264] Дорогу молодым
Общество

Трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня

17 июня 2024 08:22  [111] Общество

Утром 17 июня в Нижнем Новгороде возобновил работу трамвайный маршрут №5 на участке от остановочного пункта "Мыза" до "Улицы Кулибина".

По данным портала АСИП, на линию, как и было запланировано, выпущены семь вагонов.

Ранее в ЦРТС сообщали, что интервал движения в часы пик составит 7-8 минут, в межпиковое время – 15 минут.

Напомним, движение планировалось запустить с 6 июня, но на участке от улицы Нартова до площади Лядова были выявлены замечания к выполненной подрядчиком подвеске контактной сети. Как уточняли в ЦРТС, более тщательная ревизия была проведена после трагических событий в Кемерове. Запуск движения отложили до устранения всех недочётов.

В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что замена трамвайных путей началась в районе перекрестка Ванеева - Белинского.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph