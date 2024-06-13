Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
19 июня 2024 08:49  [3] Нижегородцев отметили премией за вклад в развитие уличной культуры
18 июня 2024 12:45  [312] Что могло остановить Анну Каренину: тайны великого романа в захватывающем документальном расследовании — уже 17 июля
18 июня 2024 10:45  [228] Архитектурную подсветку установят на семи ОКН в центре в Нижнего Новгорода за 27 млн рублей
18 июня 2024 08:41  [229] Более 30 тысяч гостей посетили юбилейный фестиваль "Золотая хохлома" в Семёнове
17 июня 2024 11:39  [340] Заполярный драмтеатр покажет нижегородцам "Ополченский романс" Захара Прилепина
14 июня 2024 09:33  [423] Почти 50 нижегородских культурных проектов получат грантовую поддержку в 2024 году
13 июня 2024 15:05  [513] "Книжный парк" и "Точка Урбан" появятся в Нижнем Новгороде: Эн+ подвел итоги грантового конкурса "Города со знаком плюс"
13 июня 2024 13:12  [397] Нижегородские книги получили высокие оценки на фестивале "Красная площадь"
13 июня 2024 12:55  [416] Рабочий день его уже почти закончен: завершились съемки сериала "Комбинация" — премьера на Wink.ru приближается
12 июня 2024 20:43  [613] Участники Парада национальностей пронесли 100-метровый триколор по Б. Покровской
Культура и отдых

Нижегородцев отметили премией за вклад в развитие уличной культуры

19 июня 2024 08:49  [3] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Церемония вручения премии "КАРДО" за вклад в развитие уличной культуры прошла в Нижнем Новгороде.

Как сообщили организаторы, всего награды получили 11 человек. Речь идет о таких направлениях, как скейтбординг, воркаут, паркур, диджеинг, граффити, хип-хоп и ряде других.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила важность поддержки молодых талантов, выбравших динамичные и необычные форматы.

"Проведение регионального этапа конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" в Нижегородской области – это важный шаг в поддержке молодёжи, которая выбирает путь уличной культуры. Это импульс к развитию не только динамичных и необычных форматов, но и к здоровому образу жизни. Такие инициативы дают возможность раскрыть потенциал молодёжи, помочь им в самореализации. Уверена, что они смогут не только достойно проявить себя, поскольку в нашем регионе активно развивается уличный спорт и создана хорошая инфраструктура, но и получат полезный опыт", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что новый арт-объект Алексея LexusOne появился в Канавинском районе.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
граффити Премия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph