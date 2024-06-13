Нижегородцев отметили премией за вклад в развитие уличной культуры Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Церемония вручения премии "КАРДО" за вклад в развитие уличной культуры прошла в Нижнем Новгороде.

Как сообщили организаторы, всего награды получили 11 человек. Речь идет о таких направлениях, как скейтбординг, воркаут, паркур, диджеинг, граффити, хип-хоп и ряде других.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила важность поддержки молодых талантов, выбравших динамичные и необычные форматы.

"Проведение регионального этапа конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" в Нижегородской области – это важный шаг в поддержке молодёжи, которая выбирает путь уличной культуры. Это импульс к развитию не только динамичных и необычных форматов, но и к здоровому образу жизни. Такие инициативы дают возможность раскрыть потенциал молодёжи, помочь им в самореализации. Уверена, что они смогут не только достойно проявить себя, поскольку в нашем регионе активно развивается уличный спорт и создана хорошая инфраструктура, но и получат полезный опыт", - сказала министр.

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