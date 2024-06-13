Банк ДОМ.РФ предложил существенно модернизировать механизм КРТ Экономика

Банк ДОМ.РФ предлагает распространить механизм инфраструктурных облигаций на подготовку проекта КРТ, сообщает ТАСС.

Расселение ветхого жилья сейчас происходит за счет инвестора на ранних этапах реализации проекта, когда возможность использования экономики эскроу по кредитам еще отсутствует.

В ДОМ.РФ полагают, что такая практика существенно снижает инвестиционную привлекательность проектов КРТ и выступают за существенную модернизацию всего механизма комплексного развития территорий.

Кроме того, для поддержки проектов с высокой долей затрат на инфраструктуру и расселение предлагается разработать и утвердить программу финансирования проектов комплексной застройки, в которой будет заложено субсидирование процентной ставки как по кредитам на финансирование ранних этапов реализации проектов, так и по кредитам, направленным на финансирование объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области изменился порядок реализации проектов КРТ.