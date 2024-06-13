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Общество

Программа догазификации распространяется на 600 нижегородских СНТ

19 июня 2024 12:44  [94] Общество

Фото: Газпром газораспределение Нижний Новгород

Программа догазификации распространяется на 600 садоводческих некоммерческих товариществ в Нижегородской области, которые расположены на землях населенных пунктов. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по Нижегородской области Екатерина Голованова на пресс-конференции в НОИЦ 19 июня.

При этом, большинство СНТ в регионе расположены на землях сельхозназначения.

"К сожалению, на такие садоводческие товарищества программа догазицикации пока не распространяется", - пояснила Голованова.

Замруководителя регионального управления Росреестра также напомнила, что законодательство разрешает строительство жилых домов на садовых участках. Для этого садоводы при желании смогут перевести земли из категории СНТ в ИЖС.

"Однако перевод земли возможен только по общему решению собственников, с выбором уполномоченного лица. У земельного участка должно быть описание его границ. Не имея границ, собственник не сможет поменять вид разрешенного использования участка", - уточнила Екатерина Голованова.

Напомним, около 10 тысяч нижегородских домовладений в 2023 году получили газ по программе догазификации.

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Теги:
Газопровод Строительство
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