Электросамокатная полиция может появиться в России Общество

Фото: Telegram-канал ГИБДД52

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением создать в крупных городах электросамокатную полицию.

Как сообщают Известия, соответствующее предложение направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Министру предстоит оценить рациональность создания спецподразделения МВД, которое будет контролировать соблюдение правил дорожного передвижения пользователями электросамокатов.

В своём обращении депутат называет это подразделение "электросамокатной полицией". Предполагается, что она будет проводить регулярные патрули в самых популярных общественных местах Москвы и других городах России.

Ранее сообщалось, что в России предложили маркировать электросамокаты госномерами.

В Нижнем Новгороде за неделю было оштрафовано более 90 самокатчиков.