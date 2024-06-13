Парковку около электрозаправочных станций ограничат в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде с 10 июля будут введены ограничения на остановку и парковку автомобилей на участках улиц рядом с электрозаправочными станциями.

Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", ограничения будут действовать по следующим адресам:

ул. Мечникова, 75;

ул. Чаадаева, 28;

Юбилейный бульвар, 31А;

ул. Стрелковая, 54/1;

ул. Героев Космоса, 2А;

ул. Федосеенко, 9;

Южное шоссе, 30, корп. 2;

Южное шоссе, 20;

ул. Львовская, 8;

ул. Дьяконова, 11А;

ул. Бориса Видяева, 14;

ул. Бориса Видяева, 23;

ул. Баженова, 8Б;

Волжская набережная 13;

ул. Стрелка, 21Ж;

Бульвар Мира, 7;

ул. Ванеева, 80А;

Комсомольское шоссе, 14А.

В ЦОДД поясняют, что в этих целях установят дорожные знаки "Остановка запрещена" с информационными табличками – "Кроме электро и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника", и указывающих направление и зону действия запрещающих дорожных знаков.Отмечается, что автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Ограничения парковки устанавливаются для беспрепятственного доступа к заправочной станции электромобилей. Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться с условиями парковки на этих участках улицы и придерживаться указаний дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет полностью запрещена парковка на участке улицы Грузинской.