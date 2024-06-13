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Общество

Парковку около электрозаправочных станций ограничат в Нижнем Новгороде

19 июня 2024 16:55  [6] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде с 10 июля будут введены ограничения на остановку и парковку автомобилей на участках улиц рядом с электрозаправочными станциями. 

Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", ограничения будут действовать по следующим адресам:

  • ул. Мечникова, 75;
  • ул. Чаадаева, 28;
  • Юбилейный бульвар, 31А;
  • ул. Стрелковая, 54/1;
  • ул. Героев Космоса, 2А;
  • ул. Федосеенко, 9;
  • Южное шоссе, 30, корп. 2;
  • Южное шоссе, 20;
  • ул. Львовская, 8;
  • ул. Дьяконова, 11А;
  • ул. Бориса Видяева, 14;
  • ул. Бориса Видяева, 23;
  • ул. Баженова, 8Б;
  • Волжская набережная 13;
  • ул. Стрелка, 21Ж;
  • Бульвар Мира, 7;
  • ул. Ванеева, 80А;
  • Комсомольское шоссе, 14А.

В ЦОДД поясняют, что в этих целях установят дорожные знаки "Остановка запрещена" с информационными табличками – "Кроме электро и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника", и указывающих направление и зону действия запрещающих дорожных знаков.Отмечается, что автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Ограничения парковки устанавливаются для беспрепятственного доступа к заправочной станции электромобилей. Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться с условиями парковки на этих участках улицы и придерживаться указаний дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет полностью запрещена парковка на участке улицы Грузинской.

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Теги:
Парковка Электромобили
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