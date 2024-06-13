Парковку около электрозаправочных станций ограничат в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде с 10 июля будут введены ограничения на остановку и парковку автомобилей на участках улиц рядом с электрозаправочными станциями.
Как сообщает МКУ "Центр организации дорожного движения", ограничения будут действовать по следующим адресам:
В ЦОДД поясняют, что в этих целях установят дорожные знаки "Остановка запрещена" с информационными табличками – "Кроме электро и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника", и указывающих направление и зону действия запрещающих дорожных знаков.Отмечается, что автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Ограничения парковки устанавливаются для беспрепятственного доступа к заправочной станции электромобилей. Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться с условиями парковки на этих участках улицы и придерживаться указаний дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде будет полностью запрещена парковка на участке улицы Грузинской.
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