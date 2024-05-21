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Общество

Парковку полностью запретят на участке улицы Грузинской

31 мая 2024 18:20  [26] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Режим ограничения остановки и стоянки транспортных средств меняется на участке улицы Грузинской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

По данным дептранса, принято решение о демонтаже знаков дополнительной информации – табличек с указанием времени действия знаков с 00.00 до 06.00 по вторникам – на участке ул. Грузинской от улицы Большой Покровской до Университетского переулка. После этого знаки "Остановка запрещена" будут действовать без ограничений по дню недели и времени суток на протяжении всего указанного участка улицы.

"Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку", - уточнили специалисты департамента. 

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку авто запретят между школой №22 и детским садом №67 в Верхних Печёрах.

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Теги:
Нижегородский район Парковка
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