Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 июня 2024 17:15  [84] Инфляция в Нижегородской области в мае превысила 7%
19 июня 2024 16:03  [104] Доходы и расходы Нижнего Новгорода в 2024 году будут увеличены на 547 млн рублей
19 июня 2024 13:56  [166] Новую ферму построили в Бутурлинском районе
19 июня 2024 10:22  [195] Банк ДОМ.РФ предложил существенно модернизировать механизм КРТ
19 июня 2024 09:36  [203] Туристический налог в регионах может стать дополнительным источником дохода
18 июня 2024 16:07  [265] Нижегородская область вошла в топ-13 регионов по объему ввода жилья
18 июня 2024 14:12  [296] Владимир Путин: изменения по налогам планируется принять в августе 2024 года
18 июня 2024 13:59  [262] Производственно-складской комплекс текстильных материалов построят в Дзержинске
18 июня 2024 12:29  [267] Новую трехэтажную гостиницу построили в Выксе
18 июня 2024 10:32  [264] Почти на 14% выросли в России продажи игристых вин за пять месяцев текущего года
Экономика

Инфляция в Нижегородской области в мае превысила 7%

19 июня 2024 17:15  [84] Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области в мае составила 7,05%. Об этом сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.

Причем в Приволжском федеральном округе уровень инфляции достиг 8,06%.

Так, в Нижегородской области продукты подорожали в среднем на 8,01%. Больше всего за это время цена выросла на яйца (+55,52%), а также на фрукты и овощи (+12,04%).

"Непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 7,32%. Значительней всего подорожали медицинские товары (11,53%) и стройматериалы (11,42%)", - говорится в сообщении ведомства.

Что касается услуг, то они подорожали в среднем на 5,48%. Больше всего выросла цена на экскурсионные услуги (15,36%) и телекоммуникационные (13,75%).

Напомним, инфляция в Нижегородской области в марте 2024 года составила 6,7%, в апреле - 7%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Инфляция Финансы
Поделиться:
Новости по теме
02 февраля 2024 15:01  [837] Инфляция в Нижегородской области по итогам 2023 года составила 6,9%
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph