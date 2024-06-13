Инфляция в Нижегородской области в мае превысила 7% Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области в мае составила 7,05%. Об этом сообщает Волго-Вятское ГУ Банка России.

Причем в Приволжском федеральном округе уровень инфляции достиг 8,06%.

Так, в Нижегородской области продукты подорожали в среднем на 8,01%. Больше всего за это время цена выросла на яйца (+55,52%), а также на фрукты и овощи (+12,04%).

"Непродовольственные товары выросли в цене в среднем на 7,32%. Значительней всего подорожали медицинские товары (11,53%) и стройматериалы (11,42%)", - говорится в сообщении ведомства.

Что касается услуг, то они подорожали в среднем на 5,48%. Больше всего выросла цена на экскурсионные услуги (15,36%) и телекоммуникационные (13,75%).

Напомним, инфляция в Нижегородской области в марте 2024 года составила 6,7%, в апреле - 7%.