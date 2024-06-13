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Нижегородка заплатит штраф в 2,4 млн рублей за нелегальную свалку в Анкудиновке

19 июня 2024 18:17  [101] Общество

Фото: Пресс-служба Управления Росприроднадзора по Нижегородской области

Канавинский районный суд поддержал требование Росприроднадзора о взыскании с жительницы Нижнего Новгорода вреда, причиненного почвам в деревне Анкудиновка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Жители Кстовского района пожаловались в надзорное ведомство на нелегальную свалку в деревне Анкудиновка. В ходе проверки инспекторы Росприроднадзора установили, что участок, на котором складированы отходы IV класса опасности, принадлежит жительнице Нижнего Новгорода.

Площадь заваленного мусором участка составляет 559,9 кв. метра. Размер ущерба почвам составил 2,4 млн рублей.

Отмечается, что женщина отказалась убирать свалку и возмещать причиненный почвам вред. В результате взыскание было продолжено в судебном порядке.

Канавинский районный суд подтвердил правомерность требований Росприроднадзора и обязал нижегородку полностью возместить ущерб.

После вступления решения суда в законную силу средства в размере 2,4 млн рублей должны поступить в бюджет Кстовского района.

Напомним, нижегородский ЗМЗ оштрафовали на 1,1 млн рублей за загрязнение почвы.

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Теги:
Свалки Экология
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