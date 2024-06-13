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Общество

Ярмарка трудоустройства "Работа России" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 июня

19 июня 2024 18:47  [88] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работодатели представят свыше 10 тысяч вакансий на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Мероприятие состоится на трёх нижегородских площадках 28 июня.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что у целого ряда отраслей сложилась повышенная потребность в кадрах, и формат ярмарки трудоустройства позволяет объединить усилия органов власти, работодателей, организаций образования.

"Здесь будут представлены и самые последние технологии, помогающие в развитии карьеры", - подчеркнул глава региона.

Ярмарка трудоустройства будет организована на площади Маркина, в кадровом центре "Работа России" и в молодёжном центре карьеры "КУПНО.Старт" на ул. Рождественской.

В пресс-службе облправительства сообщили, что будет представлено 10 тысяч вакансий для всех желающих - как начинающих специалистов, школьником, студентов, так и профессионалов.

"Ярмарка будет полезна всем, кто ищет работу, задумывается о смене сферы деятельности или только определяется с будущей профессией", - уточнил руководитель регионального управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин.

Гости ярмарки смогут познакомиться с работодателями региона и возможностями трудоустройства и развития своей карьеры.

Напомним, в настоящий момент содействие занятости – одна из основных задач национального проекта "Демография". В рамках нацпроекта отремонтировали более 50 помещений центров занятости населения в регионе. Все они были переформатированы в кадровые центры "Работа в России".

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Теги:
вакансии Работа Трудоустройство
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