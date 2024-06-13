Делегация Кашкадарьинской области Узбекистана прибыла в Нижний Новгород с рабочим визитом Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Кашкадарьинской области Республики Узбекистан во главе с заместителем хокима региона Олимхоном Рустамовым прибыла в Нижний Новгород для обсуждения новых перспектив сотрудничества. Это уже второй официальный визит представителей области в наш регион.

В рамках визита состоялась встреча с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном, министром международных и межрегиональных связей Ольгой Гусевой, главой Минсельхоза Николаем Денисовым, министром образования и науки Михаилом Пучковым и другими представителями правительства региона.

Кроме того, гости пообщались с представителями бизнес-сообщества, посетили Торгово-промышленную палату. В ходе делового общения были затронуты вопросы миграционного характера.

Как рассказал Андрей Саносян по итогам встречи, определён ряд направлений, по которому будет вестись взаимодействие - промышленность, в том числе лёгкая, сельское хозяйство. В частности, планируется развивать направление экспорта нижегородской молочной продукции, импорта овощей и фруктов.

Также планируется развитие взаимодействия в сфере образования - в частности, обмен опытом и студентами между вузами.

Напомним, что в конце мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил промышленный и научно-образовательный потенциал нашего региона премьер-министру Республики Узбекистан (РУ) Абдуллой Ариповым . Встреча состоялась в рамках Совета регионов РФ и РУ в Ташкенте.