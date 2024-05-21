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Политика

Глеб Никитин представил Абдулле Арипову потенциал Нижегородской области

27 мая 2024 19:08  [1] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках рабочей встречи с премьер-министром Республики Узбекистан (РУ) Абдуллой Ариповым представил промышленный и научно-образовательный потенциал нашего региона. Встреча состоялась в рамках Совета регионов РФ и РУ в Ташкенте.

Глеб Никитин отметил успешное развитие межрегионального взаимодействия.

"В апреле текущего года делегация Нижегородской области в четвёртый раз посетила ежегодную Международную выставку "Иннопром". По её итогам наш регион обрёл пятого партнёра из Республики Узбекистан – Навоийскую область", - сказал Глеб Никитин.

Ранее, напомним, соглашения о сотрудничестве были подписаны с Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Бухарской областями.

Губернатор Нижегородской области отметил, что Узбекистан выступает одним из важных партнёров региона по самому широкому спектру направлений, одно из которых - сотрудничество в сфере промышленности. Глеб Никитин предложил для расширения сотрудничества организовать День поставщика производителей Нижегородской области в Узбекистане с участием крупнейших узбекских автопроизводителей, поскольку соответствующий запрос есть у нижегородских производителей автокомпонентов.

Глеб Никитин также упомянул стремительное развитие двусторонних связей в сфере науки и образования: сейчас между нижегородскими и узбекскими вузами действует уже 40 соглашений о сотрудничестве.

Он рассказал, что в 2022 году в Нижегородской области обучалось более 1000 студентов из РУ, в 2023 году их число возросло до 1300, а в этом - уже более 1700. Граждане Узбекистана составляют почти 30% от общего числа всех иностранных студентов в регионе.

Глава региона подчеркнул и важность взаимного обогащения культур.

"Республика Узбекистан является важным партнёром Нижегородской области, и мы заинтересованы не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии существующих связей. Готовы оказывать всестороннее содействие реализации новых совместных инициатив и проектов по всем направлениям", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
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