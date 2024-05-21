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Экономика

Глеб Никитин присоединился к Совету регионов России и Узбекистана в Ташкенте

27 мая 2024 13:51  [95] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в мероприятиях деловой программы первого заседания Совета регионов России и Узбекистана, которая стартовала 27 мая в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава нашего региона присоединился к бизнес-завтраку, который провели заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр экономразвития России Максим Решетников.

Российский министр озвучил общие задачи двух стран - двукратное увеличение объёмов взаимной торговли к 2030 году. Для достижения этой цели создана российско-узбекская рабочая группа по удвоению торговли, в которую входят заместители министров профильных ведомств.

Кроме того, ведётся работа по расширению транспортной инфраструктуры "Север-Юг", развитию межбанковского взаимодействия для проведения взаиморасчётов и инфраструктуры господдержки бизнес-проектов, улучшению условий для торговли и инвестиций.

К настоящему времени Россия и Узбекистан сформировали крепкую базу для сотрудничества – это демонстрируют хорошие показатели роста по экспорту, импорту и инвестициям. По данным Минэкономразвития РФ, взаимная торговля по итогам 2023 года выросла на 11%, до 823 млрд рублей, в I квартале текущего года – на 20%, до 230 млрд рублей.

В 2023 году российские компании инвестировали в экономику Узбекистана более $13,5 млрд. Сейчас на территории Узбекистана реализуется 115 совместных проектов на общую сумму в 3,2 трлн рублей, работает более 3 тысячи компаний с российским участием.

Глеб Никитин отметил, что нижегородский бизнес также активно взаимодействует с партнёрами из Узбекистана, реализуя немало совместных проектов.

"Внимание президентов России и Узбекистана к теме сотрудничества позволяет максимально эффективно выстроить работу", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

В пресс-службе облправительства также сообщили, что Глеб Никитин будет присутствовать на первом заседании Совета регионов РФ и Республики Узбекистан, который пройдёт 27 мая с участием Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество экономика
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