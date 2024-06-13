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Экономика

Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,46%

20 июня 2024 07:19  [60] Экономика

Годовая инфляция в России в период с 11 по 17 июня ускорилась на 0,17% и поднялась до 8,46%. Неделей ранее показатель составлял 8,37%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Согласно информации, в секторе продовольственных товаров за прошлую неделю темпы роста цен составили 0,21%. Причём на плодоовощную продукцию цены поднялись на 1,56%, а вот на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,09%.

В сегменте непродовольственных товаров на отчётной неделе рост цен замедлился до 0,03%: в частности, ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов, цены на легковые автомобили не изменились.

В секторе услуг инфляция составила 0,41% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы.

Как сообщалось ранее, по итогам мая годовая инфляция в Нижегородской области составила 7,05% - это на 1% ниже среднего показателя по ПФО. Продукты подорожали в среднем на 8,01%. Больше всего за это время цена выросла на яйца (+55,52%), а также на фрукты и овощи (+12,04%).

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Теги:
Инфляция Цены
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