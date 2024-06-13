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Общество

Стимулировать рождение первых детей предложили в Минтруде

20 июня 2024 10:13  [94] Общество

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина считает, что в стране необходимы меры для мотивации женщин к рождению первых детей. Об этом она заявила РИА Новости

По словам Ольги Баталиной, материнский капитал по-прежнему остается основным демографическим инструментом. После того, как он был перенесён на факт рождения первого ребенка, в стране остановилось снижение суммарного коэффициента рождаемости первых детей. 

"Нам придется что-то делать и для стимулирования рождения первых детей, потому что, по данным переписи, число женщин репродуктивного возраста старше 24 лет, не студентов, у которых пока еще нет детей, остается достаточно высоким", - сказала Ольга Баталина.

Чиновница отметила, что это не женщины, которые не хотели бы иметь детей, а те, которые в силу разных жизненных обстоятельств их не имеют. Многие из них работают на госслужбе.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили платить за рождение детей женщинам до 25 лет.

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Теги:
Рождаемость Социальные выплаты
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