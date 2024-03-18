Суммарный коэффициент рождаемости в России упал до 1,41 Общество

В России среднее число детей на одну женщину (суммарный коэффициент рождаемости) по итогам 2023 года упало до 1,41. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил телеканал "360".

Отмечается, что показатель стал минимальным за последние 17 лет. В 2022 году суммарный коэффициент был на уровне 1,42, а в 2006-м — 1,31.

При этом число третьих и последующих детей в расчёте на одну россиянку выросло. Эксперты объяснили это явление тем, что поколение женщин 1990-х менее многочисленное, чем поколение 1980-х.

Рождаемость зависит от ряда факторов, в том числе женщин детородного возраста, уровня доходов населения, а также демографических установок.

Напомним, что за 2023 год численность населения России сократилась на 0,17% или на 243,8 тысячи человек - до 146,2 млн человек.