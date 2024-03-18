Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2024 14:10  [84] Семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС
26 марта 2024 13:54  [87] Более 400 сообщений о пьяных за рулём поступило от нижегородцев за 2 месяца
26 марта 2024 13:43  [95] Евгений Люлин предложил возродить целевой набор учителей в вузах Нижегородской области
26 марта 2024 13:15  [141] Неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы
26 марта 2024 12:58  [164] Более 50% жителей домов на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде договорились с застройщиком
26 марта 2024 12:46  [130] Мать и двух детей ищут судебные приставы в Нижегородской области
26 марта 2024 12:29  [92] Суммарный коэффициент рождаемости в России упал до 1,41
26 марта 2024 12:20  [144] Заявление о приёме детей в первый класс уже можно заполнить на "Госуслугах"
26 марта 2024 11:55  [156] Единый день оказания бесплатной юрпомощи пройдет в Нижегородской области
26 марта 2024 11:27  [141] Ежедневный поезд между Нижним Новгородом и Ижевском запустят с 28 марта
Общество

Суммарный коэффициент рождаемости в России упал до 1,41

26 марта 2024 12:29  [92] Общество

В России среднее число детей на одну женщину (суммарный коэффициент рождаемости) по итогам 2023 года упало до 1,41. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил телеканал "360".

Отмечается, что показатель стал минимальным за последние 17 лет. В 2022 году суммарный коэффициент был на уровне 1,42, а в 2006-м — 1,31.

При этом число третьих и последующих детей в расчёте на одну россиянку выросло. Эксперты объяснили это явление тем, что поколение женщин 1990-х менее многочисленное, чем поколение 1980-х.

Рождаемость зависит от ряда факторов, в том числе женщин детородного возраста, уровня доходов населения, а также демографических установок.

Напомним, что за 2023 год численность населения России сократилась на 0,17% или на 243,8 тысячи человек - до 146,2 млн человек.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Рождаемость Росстат
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph