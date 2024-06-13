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Около 500 млн рублей направят на безопасность нижегородского метрополитена 2024 году

20 июня 2024 12:29  [47] Общество

Около 500 млн рублей будет направлено на оснащение нижегородского метрополитена интеллектуальными системами наружного наблюдения в этом году.

По данным Telegram-канала "Метро НН", средства предусмотрены в бюджете Нижнего Новгорода.

Всего за три года на "технические средства обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры" нижегородскому метро направят почти 1,1 млрд рублей. Так, в 2025 году на техническую безопасность подземки заложено 347 млн рублей, а в 2026 эта сумма составит 298,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые автоматы самообслуживания для пассажиров установили в нижегородском метро.

Также сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода изымает пять участков с гаражами для строительства метро в Сормове.

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Теги:
Безопасность Метро Транспорт
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