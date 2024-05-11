Мэрия Нижнего Новгорода изымает пять участков с гаражами для строительства метро в Сормове Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Пять участков с гаражами, которые попадают в зону строительства метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода, планируется изъять. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Гаражи расположены на улицах Станционной, Коминтерна и Калашникова. Общая площадь участков с гаражами составляет 158 кв. метров.

Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстоит в течение 10 дней уведомить собственников гаражей о предстоящем изъятии недвижимости. После этого им будут выплачены компенсации за снос гаражей.

"В случае, если владельцы гаражей откажутся подписывать соглашение об изъятии, то этот вопрос будет решаться через суд", - говорится в сообщении.

Напомним, семь гаражных кооперативов снесут при продлении метро в Сормовском районе.

Ранее сообщалось, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.