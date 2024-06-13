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Шестнадцать дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году

20 июня 2024 13:25  [41]

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 85 км дорог, ведущих к больницам и фельдшерско-акушерским пунктам, отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом сообщает министерство транспорта и автодорог региона.

Речь идет о 16 участках дорог в 12 муниципальных округах. Их протяженность составляет от 800 метров до 12 км.

Так, в Вознесенском районе отремонтируют дороги к ФАПам в Сарминском Майдане и в селе Линейка. Отремонтируют дорогу Шахунья-Тоншаево, по которой можно доехать до ФАПа в селе Березята и к Тоншаевской районной больнице.

Кроме того, планируется отремонтировать дороги к ЦРБ в Варнавине, Володарске, Перевозе, Чкаловске и Шатках, к больницам в поселках Сява, Шиморское и в селе Елизарово. Отремонтируют трассу Воротынец-Фокино, которая ведет к ФАПу в селе Осинки, подъездную дорогу к селу Извал - к ФАПу в деревне Большая Музя, дорогу Владимирское-Шадрино-Быдрей - к ФАПу в деревне Шадрино.

"При определении участков дорог для приоритетного ремонта особое значение имеет наличие социальных учреждений, в том числе медицинских. От качества дорожного покрытия напрямую зависит время доставки в медучреждение", - сказал директор главного управления автодорог региона Леонид Самухин.

Стоимость контрактов на ремонт этих участков дорог составила более 1,7 млрд рублей.

Напомним, десять дорог к зонам отдыха отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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